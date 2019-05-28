2019-05-28T15:09:20+03:00
Происшествия

10-летний ребенок пострадал в аварии с маршруткой и КамАЗом в Кемерове

Грузовик въехал в ПАЗ на остановке [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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В аварии пострадали четыре пассажира автобуса Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"В аварии пострадали четыре пассажира автобуса Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В аварии с КамАЗом и маршруткой, которая произошла в конце рабочего дня в поселке Комиссарово, пострадал 10-летний ребенок. Грузовик протаранил ПАЗ на остановке.

Страшная авария с пострадавшими: в Кемерове столкнулись КамАЗ и маршрутка..Видео: vk.com, "Регион 42"

Серьезное ДТП произошло около 16.25 на улице Центральной. Предварительно установлено, что грузовик въехал в маршрутное такси № 21 на остановке общественного транспорта - в момент, когда ПАЗ остановился для посадки и высадки пассажиров.

- В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров автобуса, среди которых 10-летний ребенок, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на данном участке дороги движение регулируют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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