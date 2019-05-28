10-летний ребенок пострадал в аварии с маршруткой и КамАЗом в Кемерове
В аварии с КамАЗом и маршруткой, которая произошла в конце рабочего дня в поселке Комиссарово, пострадал 10-летний ребенок. Грузовик протаранил ПАЗ на остановке.
Страшная авария с пострадавшими: в Кемерове столкнулись КамАЗ и маршрутка..Видео: vk.com, "Регион 42"
Серьезное ДТП произошло около 16.25 на улице Центральной. Предварительно установлено, что грузовик въехал в маршрутное такси № 21 на остановке общественного транспорта - в момент, когда ПАЗ остановился для посадки и высадки пассажиров.
- В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров автобуса, среди которых 10-летний ребенок, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время на данном участке дороги движение регулируют сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU