10-летний ребенок пострадал в аварии с маршруткой и КамАЗом в Кемерове

СЕГОДНЯ 14:06 2019-05-28T15:09:20+03:00

В аварии пострадали четыре пассажира автобуса Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

Грузовик въехал в ПАЗ на остановке [видео]

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В аварии с КамАЗом и маршруткой, которая произошла в конце рабочего дня в поселке Комиссарово, пострадал 10-летний ребенок. Грузовик протаранил ПАЗ на остановке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711430" frameborder="0"></iframe> Страшная авария с пострадавшими: в Кемерове столкнулись КамАЗ и маршрутка..Видео: vk.com, "Регион 42"

Серьезное ДТП произошло около 16.25 на улице Центральной. Предварительно установлено, что грузовик въехал в маршрутное такси № 21 на остановке общественного транспорта - в момент, когда ПАЗ остановился для посадки и высадки пассажиров.

- В результате ДТП травмы получили четверо пассажиров автобуса, среди которых 10-летний ребенок, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время на данном участке дороги движение регулируют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU