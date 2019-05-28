Кузнецкий проспект Кемерова встал в крупной пробке

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-28T15:23:55+03:00

Транспорт движется со скоростью не более 10 километров в час

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Крупная пробка сковала Кузнецкий проспект в Кемерове. Транспорт здесь движется со скоростью не более 10 километров в час.

Длина составляет 3,8 километра Кадр: "Яндекс. Пробки"

Как сообщает сервис «Яндекс. Пробки», по данным на 17.57, в Кемерове, на Кузнецком проспекте, зафиксирована самая длинная для этого времени суток за последнюю неделю пробка. Ее длина составляет 3,8 километра. Транспорт стоит от улицы Николая Островского до Автозаводской. Скорость потока на этом участке не превышает 10 километров в час.

Отметим, что неподалеку, в поселке Комиссарово, часом ранее произошла серьезная авария с КамАЗом и маршруткой. Есть пострадавшие. Движение на данном участке регулируется полицейскими.

ИСТОЧНИК KP.RU