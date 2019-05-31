СЕГОДНЯ 06:25 2019-05-31T07:29:49+03:00

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В Банке России сообщили, куда обращаться вкладчикам «Кемсоцинбанка», у которого отозвали лицензию. Страховая компания обещает вернуть вклады в размере 100 процентов.

В пятницу, 31 мая, стало известно, что Банк России отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка» из-за «схемных» сделок и операций, имеющих «признаки совершения уголовно наказуемых деяний».

«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам)», - сообщили в Банке России.

Выплаты будет производить государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Подробную информацию о порядке выплат можно получить круглосуточно по телефону горячей линии 8 800 200-08-05 или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU