77 домов остались без горячей воды из-за порыва трубы в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-02T12:25:33+03:00

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В Новокузнецке 77 домов остаются без горячего водоснабжения. Причиной тому – серьезная коммунальная авария.

Порыв трубы теплотрассы произошел на улице Транспортной днем 1 июня. Из-за аварии специалистам пришлось временно перенести остановку общественного транспорта.

«77 домов не могут получить горячую воду из-за порыва сетей под павильоном. Я неоднократно говорю о том, что все торговые павильоны должны быть убраны с сетей. Теперь мы вынуждены терять время для устранения аварии», - написал в своем Instagram Сергей Кузнецов.

Когда в дома новокузнечан поступит горячая вода, в настоящее время неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU