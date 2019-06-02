77 домов остались без горячей воды из-за порыва трубы в Новокузнецке
Коммунальная авария произошла на улице Транспортной
Из-за коммунальной аварии 77 домов остались без горячей воды в НовокузнецкеФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке 77 домов остаются без горячего водоснабжения. Причиной тому – серьезная коммунальная авария.
Порыв трубы теплотрассы произошел на улице Транспортной днем 1 июня. Из-за аварии специалистам пришлось временно перенести остановку общественного транспорта.
«77 домов не могут получить горячую воду из-за порыва сетей под павильоном. Я неоднократно говорю о том, что все торговые павильоны должны быть убраны с сетей. Теперь мы вынуждены терять время для устранения аварии», - написал в своем Instagram Сергей Кузнецов.
Когда в дома новокузнечан поступит горячая вода, в настоящее время неизвестно.
ИСТОЧНИК KP.RU