Кемеровский подросток ради фото повис на краю старого моста

СЕГОДНЯ 05:10 2019-06-09T05:10:59+03:00

Фото с места инцидента появились в социальных сетях

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В Кемерове подросток ради фото забрался на край старого моста и повис над пропастью. Горожане осудили такие игры.

Кемеровчане стали свидетелями опасного развлечения местных подростков. В Сети появились фото со старого Кузнецкого моста. На кадре видно, что парень повис над рекой.

«Развлечения подростков в Кемерове. Повис на старом Кузнецком мосту и просит друзей сфотографировать», - сообщили очевидцы в популярной группе в соцсети «ВКонтакте».

Одни пользователи осудили опасные занятия подростков. Другие остались равнодушными, отметив, что, если парень упадет, будет «сам виноват». Третьи призвали городских властей обратить внимание на опасный объект.

«Надо этот мост демонтировать и все. А так на него ВСЕ и будут лезть», - отметил пользователь Георгий К.

Отметим, что это не первый случай опасной игры кузбасских подростков. Так, в Новокузнецке ребята ради развлечений поджигали друг другу ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU