Сергей Цивилев осмотрел строительные площадки в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:41 2019-06-13T06:12:30+03:00

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Губернатор Кузбасса осмотрел строительные площадки областного центра, где возводятся важные объекты. Сергей Цивилев отметил, что все работы идут по графику.

Первым делом глава региона осмотрел площадку, где строится президентское кадетское училище.

«Строители радуют темпами, и сомнений, что закончат к 1 сентября, нет! Началось и благоустройство прилегающей территории», - написал Цивилев на своей странице «ВКонтакте».

Первым делом глава региона осмотрел площадку, где строится Президентское кадетское училище Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

Далее губернатор отправился на Притомский проспект, где возводится площадь Торжеств. Сейчас здесь решается вопрос с проведением коммуникаций: все противопаводковые работы уже выполнены.

Последним пунктом объезда стал сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни».

«Рядом заканчивается благоустройство территории отремонтированной школы № 7. На новые спортивные площадки уже ходят заниматься ребята. Именно они наполняют жизнью построенные объекты. Важно, чтобы все они были востребованы, тогда мы видим, что работа была проделана не зря!» - заключил Цивилев.

Последним пунктом объезда стал сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU