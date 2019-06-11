Муж погибшей в «Зимней вишне» учительницы не разрешил допросить дочь

Муж погибшей в «Зимней вишне» учительницы Татьяны Дарсалии не разрешил допрашивать дочь в ходе предварительного следствия. Сама несовершеннолетняя девушка готова говорить.

Во вторник, 11 июня, в суде дали показания мать и отец Татьяны Дарсалии, которая выводила детей из горящего торгового центра. Мать погибшей учительницы Ольга Штанк пояснила, что 25 марта Татьяна была в «Зимней вишне» вместе с 14-летней дочерью, своей подругой Натальей Селезень и ее дочерью. Когда начался пожар, компания была в кинозале, где шел мультфильм «Кролик Питер».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/714138" frameborder="0"></iframe> Отец погибшей в "Зимней вишне" учительницы дал показания в суде.Екатерина БОРМОТОВА

- Внучка рассказала, что она вместе с дочкой Натальи Селезень сидела впереди, а взрослые сидели отдельно. Во время сеанса кто-то зашел в зал и сказал, что начался пожар. Татьяна сказала дочери, чтобы та брала подругу и выходила вперед, - сказала во время суда Ольга Штанк.

Мать Татьяны Дарсалии попросила для виновных в смерти дочери самого строгого наказанияФото: Екатерина БОРМОТОВА

Потерпевшая пояснила, что дочь вместе с Натальей Селезень стала пропускать вперед детей. Из зала они вышли последними. Как ранее сообщала «Комсомольская правда», женщин нашли между вторым и третьим этажами торгового центра - спасая других, они надышались угарным газом и дойти до выхода из ТЦ не смогли.

В суд 11 июня пришла и дочь погибшей учительницы. Девушка не давала показания в ходе предварительного следствия, поскольку тогда ее законным представителем являлся отец (с мужем Татьяна Дарсалия была в разводе). Мужчина был против, чтобы дочь допрашивали. Однако сейчас ситуация изменилась: отец передал права на опеку Ольге Штанк. Бабушка не против допроса, ведь и сама несовершеннолетняя готова говорить в суде. В дальнейшем необходимость дачи показаний девушкой в суде решит прокуратура.

Также в ходе заседания Ольга Штанк попросила для виновных в смерти дочери самого строгого наказания. Кроме того, родители погибшей Татьяны Дарсалии Ольга и Виктор Штанк заявили иски на возмещение морального вреда в размере 50 миллионов рублей на каждого.

Отец погибшей учительницы заявил иск к виновным в 50 миллионов рублейФото: Екатерина БОРМОТОВА

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек. Сейчас Заводский районный суд рассматривает первое уголовное дело, фигурантами которого являются семь человек. Это управляющая «Зимней вишни» Надежда Судденок, технический директор Кемеровского кондитерского комбината (компания - собственник ТРЦ) Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Также среди обвиняемых руководитель компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию, Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании - инженер противопожарной системы, по образованию повар, Александр Никитин, которым вменяют нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.

Охранник торгово-развлекательного центра Сергей Антюшин обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Седьмой фигурант этого уголовного дела - начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. Пожарного обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Кроме того, во вторник, 11 июня, в Заводский районный суд города Кемерово поступило уголовное дело, фигурантом которого является пожарный Андрей Бурсин. В день трагедии, 25 марта, он был руководителем пожара - следствие считает, что со своими обязанностями он не справился. Бурсина обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более людей.

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