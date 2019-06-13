От подземного пожара в Киселевске пострадал мужчина
В Киселевске от подземного пожара пострадал мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка.
Инцидент произошел 12 июня. Предварительно установлено, что 31-летний мужчина целенаправленно пришел к месту подземного пожара. Когда он стал уходить, его нога провалилась – в обувь попала горячая земля, которая обожгла ногу горожанина.
- В рамках доследственной проверки будет установлен собственник территории, надлежащим ли образом она содержалась, лицо ответственное за ее содержание, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.
Сейчас следователи опрашивают местных жителей, сотрудников МЧС и администрации. Кроме того, было внесено представление о том, чтобы место горения было обозначено сигнальной лентой. Также специалисты должны определить, какие мероприятия необходимо провести, чтобы участок стал безопасным.
Напомним, подземный пожар в Киселевске был обнаружен в начале июня.
ИСТОЧНИК KP.RU