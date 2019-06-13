От подземного пожара в Киселевске пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-13T12:08:36+03:00

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В Киселевске от подземного пожара пострадал мужчина. По данному факту проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел 12 июня. Предварительно установлено, что 31-летний мужчина целенаправленно пришел к месту подземного пожара. Когда он стал уходить, его нога провалилась – в обувь попала горячая земля, которая обожгла ногу горожанина.

- В рамках доследственной проверки будет установлен собственник территории, надлежащим ли образом она содержалась, лицо ответственное за ее содержание, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Сейчас следователи опрашивают местных жителей, сотрудников МЧС и администрации. Кроме того, было внесено представление о том, чтобы место горения было обозначено сигнальной лентой. Также специалисты должны определить, какие мероприятия необходимо провести, чтобы участок стал безопасным.

Напомним, подземный пожар в Киселевске был обнаружен в начале июня.

ИСТОЧНИК KP.RU