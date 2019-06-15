Погода в Кузбассе на Троицу 16 июня 2019 года: сильный ветер и дождь

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-15T13:55:21+03:00

На Троицу в Кузбассе будет тепло, но ветрено Фото: Алина Ефименко

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Синоптики рассказали, какой будет погода на Троицу 16 июня 2019 года в Кузбассе. По прогнозам метеорологов, в воскресенье ожидаются дожди и сильный ветер.

16 июня в Кузбассе будет облачная погода, в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные с грозами и градом. Температура воздуха ночью составит +12,+17 градусов, местами будет прохладнее. Днем воздух прогреется до +15,+20 градусов, в отдельных районах – до +25. Также в воскресенье синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кемерове ночь будет относительно теплой – столбики термометров будут показывать +12,+14 градусов. Днем теплее, но не намного: всего +18,+20 градусов. Кроме того, ожидается дождь и ветер до 15 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU