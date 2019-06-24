Мэр Кемерова встретился с членами альпинистского клуба, вход в который замуровали
Мэр Кемерова Илья Середюк встретился с членами альпинистского клуба «Ирбис», вход в который оказался замурованным. Градоначальник предложил выход из сложившейся ситуации.
Клуб «Ирбис» располагался на цокольном этаже жилого дома на улице Весенней. Однако из-за конфликта с жильцами однажды члены клуба не смогли попасть на тренировку: входа просто-напросто не оказалось.
«Клуб «Ирбис» существует с 1997 года, считаю, что школа альпинизма городу нужна, и по моему поручению комитет по управлению муниципальным имуществом подобрал для клуба варианты размещения в аналогичных помещениях» - сказал на встрече Илья Середюк.
Он предложил девять вариантов в разных районах города. В ближайшие дни участники клуба выберут наиболее подходящее для них помещение и расположение.
В администрации отметили, что часть предлагаемых помещений предусматривает площадь, которая может быть использована для развития деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU