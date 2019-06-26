2019-06-26T11:06:14+03:00
Происшествия

В Кузбассе маленький ребенок отравился наркотиками: проверка слуха

Чрезвычайное происшествие случилось в Ленинске Кузнецком
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В Кузбассе маленький ребенок отравился наркотиками: проверка слухаВ Кузбассе маленький ребенок отравился наркотиками: проверка слухаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы обсуждают сообщение в социальных сетях о том, что двухлетний ребенок из Ленинска-Кузнецкого отравился наркотиками. Кто именно отравился и действительно ли в этом деле фигурируют наркотики, рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Жители Ленинска-Кузнецкого сообщили в социальной сети о том, что во вторник, 25 июня, 2-летний ребенок во время прогулки нашел пакетик с наркотиком и проглотил содержимое. Авторы сообщения предположили, что ребенок стал жертвой «закладки».

В ГУ МВД России по Кемеровской области подтвердили информацию о том, что в больницу Ленинска-Кузнецкого был доставлен ребенок с отравлением. Однако не все в истории, пересказанной в соцсети, оказалось правдой.

- Ребенок является не мальчиком, как утверждают некоторые СМИ, а девочкой. В ходе проведенного исследования в ее организме не обнаружено наркотических, психотропных, а также иных отравляющих или сильнодействующих веществ. Характер недомогания ребенка в настоящее время устанавливается, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас стражи порядка проводят проверку случившегося, и по ее результатам будут приняты решения - в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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