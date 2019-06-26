2019-06-26T12:12:04+03:00
Общество

В Кузбассе поймали почти 250 пьяных мотоциклистов и мопедистов

Всего с начала года задержали почти 4500 пьяных водителей
Екатерина БОРМОТОВА
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С начала сезона инспекторы задержали 130 пьяных водителей мотоцикловС начала сезона инспекторы задержали 130 пьяных водителей мотоцикловФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Кузбассе с начала сезона поймали 242 водителя, которые управляли мотоциклом или мопедом в состоянии алкогольного опьянения. А всего в этом году было задержано почти 4500 пьяных водителей.

По данным областного управления ГИБДД, чаще всего пьяные кузбассовцы встречаются за рулем легкового транспорта – таких водителей больше 90 процентов от всего количества пойманных. В эту же категорию относятся мотоциклисты и мопедисты. С начала сезона инспекторы задержали 130 пьяных водителей мотоциклов и 112 – водителей мопедов.

Среди водителей грузового транспорта к административной ответственности за пьяную езду привлекли 53 водителя, среди пассажирского – 13. Как отмечается, такие факты допускаются там, где работает внештатный медработник. На крупных предприятиях к освидетельствованию персонала, который выходит на линию, относятся более ответственно.

- При выявлении водителя в состоянии алкогольного опьянения, если транспорт принадлежит юридическому лицу, последнее так же несет ответственность. В этом году в Кузбассе привлечены 18 юридических и 20 должностных лиц к административной ответственности, - сообщил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Евгений Нечаев.

Собеседник отметил, что для должностных лиц (механики, которые выпустили нетрезвых водителей на линию) предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей, для юрлиц – до 100 тысяч.

Также спикер рассказал, в каком возрасте кузбассовцы чаще всего садятся за руль, будучи пьяными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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