У кемеровского мэра появился новый заместитель
Должность руководителя аппарата заняла Марина Трофимова
Марина Трофимова ранее занимала должность начальника управления деламиФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В администрации Кемерова произошло новое кадровое назначение. Заместителем мэра и руководителем аппарата стала Марина Трофимова.
Должность руководителя аппарата администрации Кемерова стала вакантной в апреле этого года. Тогда пост покинула Валентина Вылегжанина.
- Марина Юрьевна занимает должность руководителя аппарата с 18 июня. Ранее она была исполняющей обязанности, - рассказали «Комсомолке» в приемной руководителя аппарата.
Собеседница издания уточнила, что Марина Трофимова ранее работала начальником управления делами, а до этого - заместителем начальника Территориального управления Кировского района.
ИСТОЧНИК KP.RU