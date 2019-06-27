У кемеровского мэра появился новый заместитель

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-27T07:36:20+03:00

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В администрации Кемерова произошло новое кадровое назначение. Заместителем мэра и руководителем аппарата стала Марина Трофимова.

Должность руководителя аппарата администрации Кемерова стала вакантной в апреле этого года. Тогда пост покинула Валентина Вылегжанина.

- Марина Юрьевна занимает должность руководителя аппарата с 18 июня. Ранее она была исполняющей обязанности, - рассказали «Комсомолке» в приемной руководителя аппарата.

Собеседница издания уточнила, что Марина Трофимова ранее работала начальником управления делами, а до этого - заместителем начальника Территориального управления Кировского района.

ИСТОЧНИК KP.RU