2019-06-28T13:28:10+03:00
Общество

В Кемерово привезут трехметровую бабочку

Топиарная фигура украсит областной центр
Мария КОЛОСОВА
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Новый трехметровый арт-объект появится в городе уже в июле. ФОТО: zakupki.gov.ruНовый трехметровый арт-объект появится в городе уже в июле. ФОТО: zakupki.gov.ru
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В Кемерово привезут трехметровую бабочку. Топиарная фигура украсит областной центр.

Скоро в областном центре будет на один арт-объект больше - трехметровая фигура «Бабочка на яблоке» будет радовать горожан этим летом.

- Готовую композицию в июле в Кемерово доставят из Краснодара, наши специалисты займутся установкой и сборкой, - отметили в пресс-службе администрации Кемерова.

В основе трехмерной конструкции находится металлический каркас, обтянутый искусственным газоном. Внешне ландшафтная фигура представляет собой зеленое яблоко и разноцветную бабочку, «присевшую» на него отдохнуть. Предположительно, «Бабочку на яблоке» разместят рядом со спорткомплексом «Лазурный».

Напомним, ранее «Комсомольская правда» - Кемерово» писала о том, что городские власти готовы заплатить за малую архитектурную форму до 330 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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