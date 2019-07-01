В Кузбассе составят рейтинг управляющих компаний

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-01T12:14:31+03:00

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Губернатор Кузбасса поручил подготовить рейтинг управляющих компаний, действующих в регионе, по итогам работы за 2018 год. Оценка эффективности УК будет складываться из нескольких параметров.

В частности, будут учитываться количество поступивших обращений граждан на работу управляющих компаний, число выявленных нарушений и выданных предписаний, своевременность их исполнения. Кроме того, при составлении рейтинга будут смотреть на объем предъявленных штрафных санкций и на своевременную оплата наложенных штрафов.

Чтобы сделать процедуру максимально объективной, расчет будет производиться на одном квадратном метре площади, находящейся в управлении той или иной жилищной организации. Также будет учитываться период управления многоквартирными домами.

Отметим, что данное поручение губернатор дал после встречи с кемеровчанами, которые пожаловались на плохое состояние их двора. Сергей Цивилев также принял решение выборочно проверить дома и придомовые территории областного центра - он считает, что таким образом сможет оценить эффективность работы мэра Ильи Середюка.

ИСТОЧНИК KP.RU