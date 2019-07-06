Из-за торжеств в Новокузнецке ограничили движение

СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-06T09:02:13+03:00

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В Новокузнецке из-за празднования Дня города перекрыли движение. В связи с ограничением изменились маршруты общественного транспорта.

Сегодня, 6 июля, в Новокузнецке проходят торжества в честь 401-й годовщины со дня основания города. Во всех районах южной столицы Кузбасса развернуты праздничные площадки. В связи с этим в городе приостановлено движение транспорта.

Так, с 6.00 до 18.00 ограничения действуют на улице Кирова - от пересечения с проспектом Дружбы до перекрестка с круговым движением у здания №55, и на улице Тольятти - от здания №27 до дома №25, от пересечения с улицей Франкфурта до проезда за зданием №70 по улице Кирова.

С 18.00 до 24.00 невозможно будет проехать по проспекту Пионерскому от пересечения с проспектом Кузнецкстроевским до пересечения с проспектом Ермакова, по улице Тольятти - от пересечения с проспектом Пионерским до здания №27а, по улице Свердлова, по проспекту Кузнецкстроевскому - от пересечения с улицей Орджоникидзе до перекрестка с круговым движением у здания №55 по улице Кирова.

Данные изменения коснулись работы общественного транспорта, который 6 июля будет ходить иначе. Схемы движения можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU