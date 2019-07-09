Новокузнечане вошли в «десятку» победителей ралли «Пекин-Париж»

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-09T10:15:01+03:00

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Команда из Кузбасса стала призером престижного ралли «Пекин-Париж». На своем автомобиле ВАЗ-2103 команда новокузнечан стала девятой в своем классе.

120 автомобилей из 22 стран мира стартовали у Великой китайской стены в Пекине 2 июня и за 36 дней преодолели более 15 тысяч километров. Их путь проходил через Китай и Монголию, Белорусию и Польшу, Словакию и Венгрию, Словению и Италию, Швейцарию и Францию. Побывали участники ралли и в России. Впервые их путь пролегал через Кузбасс, а одна из стоянок была организована в Новокузнецке, на родине единственной российской команды, принимавшей участие в ралли.

- Международное ретро-ралли «Пекин-Париж» финишировало! Экипаж новокузнечан на ВАЗ -2103 стал девятым в своем классе автомобилей! Поздравляем! – написал на своей странице в Instagram глава Новокузнецка Сергей Кузнецов. - Стоит отметить, что нынешние организаторы не планировали прокладывать маршрут по территории нашей страны. Но участники ралли – 2013 столь восторженно отозвались о проведенном мероприятии, что в 2016-ом вновь был выбран путь через Россию. А в этом году, и через Новокузнецк!

ИСТОЧНИК KP.RU