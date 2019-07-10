2019-07-10T06:08:21+03:00
Происшествия

Автобус с пассажирами до Кемерова протаранил бензоколонку

В салоне находились 43 человека
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В салоне автобуса было 43 человека Фото: УВМД по Томской областиВ салоне автобуса было 43 человека Фото: УВМД по Томской области
Изменить размер текста:

В Томске автобус, следовавший до Кемерова, протаранил бензоколонку на автозаправочной станции. В момент ДТП в салоне находились 43 человека.

Авария произошла около 8.15 вторника в районе улицы Московский тракт, 123а.

- Автобус Hyundai Univers, следовавший по маршруту Томск-Кемерово совершил наезд на препятствие. В момент происшествия в салоне автобуса находилось 43 человека, - сообщили в ГУ МВД по Томской области.

Никто из людей не пострадал Фото: УВМД по Томской области

Никто из людей не пострадал Фото: УВМД по Томской области

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, недавно дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трамвая произошло в Новокузнецке. В момент аварии в транспортных средствах так же были пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхозбанк продлевает акцию «Почетный возраст»
В Кузбасс пришли грозы с градом
Губернатор Кузбасса вошел в топ-20 рейтинга глав регионов России
В среду и четверг в Новокузнецке будут выть сирены
В Кузбассе разыскивают мужчину на велосипеде
Кузбассовцев предупредили о местах установки новых камер
С Притомского проспекта в Кемерове выселили бомжей
В субботу в Кемерове будут праздновать День мороженого
Жителей Кемерова напугал мужчина в черном
В Кузбассе мужчина 18 лет скрывался от правосудия
Продажу пива в жилых домах Кузбасса могут полностью запретить
Сергей Цивилев рассказал о судьбе кузбасской «Терсинки»
Кузбассовец продавал в интернете детскую порнографию
Новокузнечане вошли в десятку победителей ралли Пекин - Париж
Был мертвецки пьян: якобы умершего инвалида вновь увидели возле кемеровского ТЦ
В Кемерове нанесли более 70 тысяч квадратных метров разметки
Пять кузбасских парков вошли в число лучших в стране
«Он существует!»: Человека-паука с музыкальной колонкой заметили в кемеровском трамвае
Кемеровского хирурга задержали с наркотиками
80 автомобилистов из Кузбасса лишились своих машин
Кемеровская «Лапландия» откроется в ближайшее время
Семеро пострадали: на кузбасской трассе перевернулся автомобиль
Кандидата в губернаторы Кузбасса поместили в СИЗО