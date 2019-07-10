Автобус с пассажирами до Кемерова протаранил бензоколонку
В Томске автобус, следовавший до Кемерова, протаранил бензоколонку на автозаправочной станции. В момент ДТП в салоне находились 43 человека.
Авария произошла около 8.15 вторника в районе улицы Московский тракт, 123а.
- Автобус Hyundai Univers, следовавший по маршруту Томск-Кемерово совершил наезд на препятствие. В момент происшествия в салоне автобуса находилось 43 человека, - сообщили в ГУ МВД по Томской области.
Никто из людей не пострадал Фото: УВМД по Томской области
В ведомстве уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, недавно дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трамвая произошло в Новокузнецке. В момент аварии в транспортных средствах так же были пассажиры.
ИСТОЧНИК KP.RU