Автобус с пассажирами до Кемерова протаранил бензоколонку

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-10T06:08:21+03:00

В салоне автобуса было 43 человека Фото: УВМД по Томской области

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В Томске автобус, следовавший до Кемерова, протаранил бензоколонку на автозаправочной станции. В момент ДТП в салоне находились 43 человека.

Авария произошла около 8.15 вторника в районе улицы Московский тракт, 123а.

- Автобус Hyundai Univers, следовавший по маршруту Томск-Кемерово совершил наезд на препятствие. В момент происшествия в салоне автобуса находилось 43 человека, - сообщили в ГУ МВД по Томской области.

Никто из людей не пострадал Фото: УВМД по Томской области

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, недавно дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трамвая произошло в Новокузнецке. В момент аварии в транспортных средствах так же были пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU