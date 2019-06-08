Трамвай протаранил новый автобус в Новокузнецке
Момент аварии попал на видео [видео]
Новый автобус оказался серьезно побит Фото: "Новокузнецк ОНЛАЙН" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке трамвай въехал в новый автобус. Момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения.
Трамвай протаранил автобус с пассажирами в Новокузнецке.Видео: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
Авария произошла вечером пятницы, 7 июня, на кольцевой развязке. Автобус «подставил» бок трамваю, который имел преимущество. В результате новый автобус, который поступил в город в мае, потерял часть стекол и оказался изрядно помят.
По данным очевидцев, в момент аварии в обоих транспортных средствах находились пассажиры. Сообщается, что никто из них не пострадал. Эта информация официально не подтверждена.
ИСТОЧНИК KP.RU