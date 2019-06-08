2019-06-08T11:44:54+03:00
Происшествия

Трамвай протаранил новый автобус в Новокузнецке

Момент аварии попал на видео [видео]
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Новый автобус оказался серьезно побит Фото: "Новокузнецк ОНЛАЙН" / "ВКонтакте"Новый автобус оказался серьезно побит Фото: "Новокузнецк ОНЛАЙН" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке трамвай въехал в новый автобус. Момент ДТП запечатлели камеры видеонаблюдения.

Трамвай протаранил автобус с пассажирами в Новокузнецке.Видео: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"

Авария произошла вечером пятницы, 7 июня, на кольцевой развязке. Автобус «подставил» бок трамваю, который имел преимущество. В результате новый автобус, который поступил в город в мае, потерял часть стекол и оказался изрядно помят.

По данным очевидцев, в момент аварии в обоих транспортных средствах находились пассажиры. Сообщается, что никто из них не пострадал. Эта информация официально не подтверждена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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