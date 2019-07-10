Кузнецов просит новокузнечан выбрать место для нового скейт-парка

СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-10T08:59:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новокузнецке в скором будущем появится новый спортивный центр под открытым небом. Мэр Новокузнецка просит горожан проголосовать, в каком месте его лучше установить.

Сергей Кузнецов сообщил, что губернатором Кузбасса принято решение построить в южной столице новый скейт-парк и памп-трек. Площадка под строительство двух комплексов составит 45 на 30 метров. Здесь будут оборудованы парковки и пешеходные зоны. Правда, с местом еще не определились, мэр просит новокузнечан предложить свои варианты.

«Скейт-парк будет предназначен для катания на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах BMX. Парк спроектирован таким образом, чтобы спортсмены различных дисциплин не мешали бы друг другу. Для этого он функционально разграничен на три зоны: стрит-зона (имитация городской среды), эир-зона (амплитудные вылеты, выполняемые на высоких скоростях), а также флэт-зона, предусматривающая большое количество свободного от фигур пространств и некоторое простейшее оборудование для тренировки начинающих спортсменов», - рассказал мэр.

Он также отметил, что памп-трек будет ориентирован на райдеров начального, среднего и высокого уровня.

Отметим, что в Кемерове скейт-парк появился в прошлом году на обновленной набережной. Однако из-за жалоб кемеровчан, которым дети мешают отдыхать, скейт-парк планируют перенести в другое место.

ИСТОЧНИК KP.RU