Кемеровчанка пострадала на съемках игры «Форт Боярд»
Женя Искандарова поделилась впечатлениями в своем Instagram
Программа с участием кемеровчанки выйдет в эфир осенью Фото: jenia_iskandarova / Instagram
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Кемеровчанка Женя Искандарова пострадала во время съемок игры «Форт Боярд» во Франции. Об этом она рассказала в своем Instagram.
Женя Искандарова поделилась впечатлениями от съемок в игре «Форт Боярд». Она отметила, что вместе с командой прошла «наисложнейшие испытания». Кроме нее, в команду вошли актрисы Наталья Медведева и Эвелина Бледанс, шоумен Сергей Светлаков и комик Александр Незлобин.
«Эту игру можно посмотреть осенью на канале СТС. Позже уточню когда. Вот бы поскорее прошло это лето. Мне уже не терпится это увидеть. Я повреждена, но очень довольна. Хромаю и улыбаюсь», - написала кемеровчанка.
ИСТОЧНИК KP.RU