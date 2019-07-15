2019-07-15T10:13:43+03:00
Общество

Кемеровчанка пострадала на съемках игры «Форт Боярд»

Женя Искандарова поделилась впечатлениями в своем Instagram
Екатерина БОРМОТОВА
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Программа с участием кемеровчанки выйдет в эфир осенью Фото: jenia_iskandarova / InstagramПрограмма с участием кемеровчанки выйдет в эфир осенью Фото: jenia_iskandarova / Instagram
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Кемеровчанка Женя Искандарова пострадала во время съемок игры «Форт Боярд» во Франции. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Женя Искандарова поделилась впечатлениями от съемок в игре «Форт Боярд». Она отметила, что вместе с командой прошла «наисложнейшие испытания». Кроме нее, в команду вошли актрисы Наталья Медведева и Эвелина Бледанс, шоумен Сергей Светлаков и комик Александр Незлобин.

«Эту игру можно посмотреть осенью на канале СТС. Позже уточню когда. Вот бы поскорее прошло это лето. Мне уже не терпится это увидеть. Я повреждена, но очень довольна. Хромаю и улыбаюсь», - написала кемеровчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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