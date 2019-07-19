2019-07-19T05:47:56+03:00
Общество

На День металлурга в Новокузнецке перекроют дороги

Ограничение движения будет действовать в течение нескольких часов
Екатерина РОМАНОВА
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На День металлурга в Новокузнецке перекроют дорогиНа День металлурга в Новокузнецке перекроют дорогиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Для того, чтобы празднование Дня металлурга было максимально безопасным и радостным для горожан, в Новокузнецке ограничат движение по одной из автодорог.

Ограничение движения личного и общественного транспорта будет действовать 19 июля, в пятницу, с 18.00 до 23.30. При этом временно будет прекращено движение по улице Тореза от ее пересечения с проспектом Советской Армии до дома №59 (по улице Мориса Тореза).

На время действия ограничения изменится схема движения общественного транспорта.

- Трамвайный маршрут №10 по временной схеме движения «Депо №2 - станция Восточная».

По окончанию мероприятий в районе трамвайной остановки «Дворец металлургов» будет организован развоз горожан силами организатора мероприятия, кроме того будет организовано движение автобусов следующих маршрутов:

- № 5. Маршрут движения: с улицы Тореза на Заводское шоссе, проспект Строителей, улицу Ноградскую, улицу Павловского, проспект Ермакова, улицу Кирова и далее по маршруту;

- № 57. Маршрут движения: с улицы Тореза на Заводское шоссе, проспект Строителей, улицу Орджоникидзе и далее по маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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