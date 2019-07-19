В Кемерове после тумана восстановили работу аэропорта

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-19T13:26:24+03:00

Один рейс вылетит с задержкой больше 15 часов Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Но не все самолеты смогли покинуть воздушную гавань

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В Кемерове после утреннего тумана восстановили работу аэропорта имени Алексея Леонова. Воздушную гавань покинули два рейса до Москвы.

«После туманного утра аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы S7-172 и DP-446 вылетели в Москву. Рейс SU-1451 ожидает вылет в 0.10 20 июля», - сообщили в аэропорту.

Напомним, что из-за плохих метеоусловий, которые случились утром 19 июля, кемеровский аэропорт не смог принять самолеты, прибывшие из Москвы. Они были перенаправлены в Новосибирск. Кроме того, ни одному сегодняшнему рейсу не удалось вовремя отправиться из кемеровской воздушной гавани.

ИСТОЧНИК KP.RU