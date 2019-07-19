В Кемерове после тумана восстановили работу аэропорта
Но не все самолеты смогли покинуть воздушную гавань
Один рейс вылетит с задержкой больше 15 часовФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кемерове после утреннего тумана восстановили работу аэропорта имени Алексея Леонова. Воздушную гавань покинули два рейса до Москвы.
«После туманного утра аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы S7-172 и DP-446 вылетели в Москву. Рейс SU-1451 ожидает вылет в 0.10 20 июля», - сообщили в аэропорту.
Напомним, что из-за плохих метеоусловий, которые случились утром 19 июля, кемеровский аэропорт не смог принять самолеты, прибывшие из Москвы. Они были перенаправлены в Новосибирск. Кроме того, ни одному сегодняшнему рейсу не удалось вовремя отправиться из кемеровской воздушной гавани.
ИСТОЧНИК KP.RU