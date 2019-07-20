2019-07-20T10:53:55+03:00
Спорт

Знаменитый футболист из Калтана получил травму в товарищеском матче

Александр Головин не смог закончить игру за «Монако» против «Эвертона»
Екатерина БОРМОТОВА
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Кузбассовец получил травму бедра Фото: alex_golovin17 / InstagramКузбассовец получил травму бедра Фото: alex_golovin17 / Instagram
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Знаменитый футболист из Калтана Александр Головин получил травму бедра во время товарищеского матча с «Эвертоном». Насколько серьезным оказалось полученное повреждение, в данный момент неизвестно.

В пятницу, 19 июля, состоялся товарищеский матч между французским «Монако» и английским «Эвертоном». 23-летний футболист Головин вышел на поле на 46-й минуте, заменив Адама Траоре. Однако завершить матч кузбассовец не смог: он получил травму бедра и на 67-й минуте был заменен на Хана-Ноа Массенго. В данный момент неизвестна степень серьезности полученного Головиным повреждения, сообщает «Чемпионат».

Без Головина «Монако» уступил «Эвертону» со счетом 0:1. Единственный гол в товарищеской игре на 72-й минуте забил Коулман.

Напомним, что уроженец Калтана Александр Головин еще прошлым летом выступал за ЦСКА. После триумфальных игр на чемпионате мира, который проходил в России, Головина купил французский «Монако». Кузбассовец стал самым дорогим игроком в истории российского футбола. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

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Уроженец Калтана Александр Головин приехал на родину, чтобы подготовиться к экзаменам. Он учится на факультете физической культуры, естествознания и природопользования. Член клуба «Монако» рассказал, что сразу после возвращения побывал на Алтае, а к сессии готовится на даче. После нее футболист планирует поехать в Новосибирск, а потом снова приступить к тренировкам. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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