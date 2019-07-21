Вторая за сутки 19-летняя кемеровчанка выпала из окна

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-21T09:05:37+03:00

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19-летняя кемеровчанка очень хотела покурить. Девушка села на подоконник, но не удержалась и упала вниз. Примечательно, что это вторая за сутки 19-летняя девушка, выпавшая из окна в Кемерове.

Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на воскресенье, 21 июля. В одной из комнат общежития №18 на Ленинградском проспекте города Кемерово 19-летняя девушка решила покурить. Она села на подоконник, но не удержала равновесия и упала вниз. Очевидцы тут же вызвали карету скорой помощи и врачи доставили пострадавшую в больницу.

- В больнице девушке диагностировали открытые переломы правого и левого предплечья и рвано-ушибленные раны, - сообщает правоохранительный портал Кузбасса.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, всего за сутки до этого еще одна 19-летняя кемеровчанка выпала из окна общежития №135а на проспекте Ленина. Девушка упала с высоты девятого этажа и скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU