В Кузбассе установят еще 200 детских площадок

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-22T11:11:06+03:00

Акцию "100 детских площадок" продлят на два года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор решил продлить областную акцию на два года

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Власти Кузбасса планируют продлить акцию «100 детских площадок». Она будет действовать в регионе еще два года.

Во время рабочего визита в Белово губернатор Сергей Цивилев принял решение продлить областную акцию, в рамках которой в городах и районах устанавливаются детские комплексы.

- Мы не можем не реагировать на просьбы и потребности жителей. В последующие два года должно быть установлено еще по 100 детских площадок в Кузбассе. Жители сами примут решение, где именно появятся современные объекты, - прокомментировал Сергей Цивилев.

Областную акцию «100 детских площадок» запустили в июне этого года. На 100 комплексов область выделила 50 миллионов рублей.

В каждый комплект входят песочница, скамья, урна для мусора, качели «качалка-балансир», спортивный комплекс из шведской стенки, гимнастических колец, каната, лестницы, сетки и перекладины, игровой комплекс для детей в возрасте от 3 до 14 лет, счеты со столиками, игровой элемент «крестики-нолики», игровой комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, территории должны обеспечить новые площадки антитравматичным покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU