Туман вновь нарушил работу кемеровского аэропорта
На Кемерово утром 23 июля вновь опустился густой туман, который нарушил работу местного аэропорта. Сесть смог только один самолет из Москвы.
Как рассказали в справочной кемеровской воздушной гавани, в данный момент приземлиться смог только один самолет, прибывший из «Шереметьево». Еще один улетел в этом же направлении.
Самолеты вновь кружат в небе из-за тумана в Кемерове.Екатерина БОРМОТОВА
- Рейс ГЛ-171из «Домодедово» ушел на запасной аэропорт в «Толмачево», «Победу» ожидаем пока, - уточнила собеседница издания.
Отметим, что в конце прошлой недели самолеты не могли приземлиться в кемеровском аэропорту два дня подряд.
ИСТОЧНИК KP.RU