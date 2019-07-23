Туман вновь нарушил работу кемеровского аэропорта

СЕГОДНЯ 03:31 2019-07-23T03:33:43+03:00

Приземлиться в Кемерове смог только один самолет Фото: Мария ЛЕНЦ

Один рейс из Москвы перенаправлен в «Толмачево»

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На Кемерово утром 23 июля вновь опустился густой туман, который нарушил работу местного аэропорта. Сесть смог только один самолет из Москвы.

Как рассказали в справочной кемеровской воздушной гавани, в данный момент приземлиться смог только один самолет, прибывший из «Шереметьево». Еще один улетел в этом же направлении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/721740" frameborder="0"></iframe> Самолеты вновь кружат в небе из-за тумана в Кемерове.Екатерина БОРМОТОВА

- Рейс ГЛ-171из «Домодедово» ушел на запасной аэропорт в «Толмачево», «Победу» ожидаем пока, - уточнила собеседница издания.

Отметим, что в конце прошлой недели самолеты не могли приземлиться в кемеровском аэропорту два дня подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU