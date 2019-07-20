«Еще кружит»: самолет из Москвы вновь не может приземлиться в Кемерове
Второй день подряд метеоусловия срывают работу кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова. Из-за густого тумана задержаны все рейсы до Москвы.
Туман, спустившийся на Кемерово утром 20 июля, частично парализовал работу аэропорта.
Кемерово накрыл туман.Екатерина БОРМОТОВА
- В данный момент приземлились два самолета из Москвы. Один еще кружит, - пояснили «Комсомольской правде» в справочной воздушной гавани.
Собеседница издания уточнила, что сегодняшние рейсы Кемерово - Москва задержаны.
Отметим, что подобная картина наблюдалась в Кемерове вчера. Из-за плохих метеоусловий самолеты из Москвы были перенаправлены в новосибирский аэропорт. При этом из Кемерова в столицу рейсы отправились с большой задержкой.
ИСТОЧНИК KP.RU