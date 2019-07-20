«Еще кружит»: самолет из Москвы вновь не может приземлиться в Кемерове

СЕГОДНЯ 03:42 2019-07-20T03:42:38+03:00

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Второй день подряд метеоусловия срывают работу кемеровского аэропорта имени Алексея Леонова. Из-за густого тумана задержаны все рейсы до Москвы.

Туман, спустившийся на Кемерово утром 20 июля, частично парализовал работу аэропорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/721299" frameborder="0"></iframe> Кемерово накрыл туман.Екатерина БОРМОТОВА

- В данный момент приземлились два самолета из Москвы. Один еще кружит, - пояснили «Комсомольской правде» в справочной воздушной гавани.

Собеседница издания уточнила, что сегодняшние рейсы Кемерово - Москва задержаны.

Отметим, что подобная картина наблюдалась в Кемерове вчера. Из-за плохих метеоусловий самолеты из Москвы были перенаправлены в новосибирский аэропорт. При этом из Кемерова в столицу рейсы отправились с большой задержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU