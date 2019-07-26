СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-26T11:57:22+03:00

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В Подмосковье скончался выдающийся кузбасский журналист Илья Ляхов. Автору гимна русского хоккея было 80 лет.

Илья Ляхов находился в гостях у дочери в Подмосковье. Почувствовав недомогание, он обратился в кардиологический центр в поселке Быково, где проходил лечение и реабилитацию. Его не стало 25 июля.

Илья Ляхов родился 29 сентября 1938 года в Одессе, детство и юность провел на Алтае, а учился в Кемеровском государственном институте культуры на режиссера театрального коллектива.

За свою жизнь Илья Ляхов сменил множество творческих профессий. Он работал актером и режиссером Новокузнецкого театра драмы, режиссером Кемеровской студии телевидения, главным режиссером Кемеровского цирка, режиссером Музыкального театра Кузбасса, свыше 30 лет жизни отдал журналистике и основным изданиям региона, руководил отделом культуры и спорта в газете «Кузбасс». Его стихи «Это - русский хоккей» легли в основу официального гимна русского хоккея.

Илья Ляхов был награжден медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» и «За служение Кузбассу», а также имел звание заслуженного работника культуры РСФСР.

Прощание с Ильей Ляховым пройдет Кемерове в понедельник, 29 июля, с 13.00, в траурном зале «Пирамида» на улице Баумана, 2.

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ИСТОЧНИК KP.RU