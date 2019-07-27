2019-07-27T05:44:25+03:00
Общество

Два самолета приземлились в Кемерове с задержкой

Судна прибыли из Симферополя и Москвы
Екатерина БОРМОТОВА
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На этот раз задержка приземления не связана с работой кемеровского аэропортаНа этот раз задержка приземления не связана с работой кемеровского аэропортаФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В субботу, 27 июля, сразу два воздушных судна приземлились в Кемерове с задержкой. Самолеты прибыли из Симферополя и Москвы.

Как сообщили в аэропорту имени Алексея Леонова, самолет авиакомпании S7, летевший из московского «Домодедово», прибыл в Кемерово с почти двухчасовой задержкой.

- Судно покинуло московский аэропорт позже обычно, задержка приземления связана именно с этим, - пояснили в справочной.

Второй задержанный рейс прибыл из Симферополя. Самолет прибыл около 9.00 вместо 8.10 по обычному расписанию.

Отметим, что на этой неделе кемеровский аэропорт не мог принять самолеты из-за густого тумана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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