Два самолета приземлились в Кемерове с задержкой

СЕГОДНЯ 05:44 2019-07-27T05:44:25+03:00

На этот раз задержка приземления не связана с работой кемеровского аэропорта Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Судна прибыли из Симферополя и Москвы

Изменить размер текста: A A

В субботу, 27 июля, сразу два воздушных судна приземлились в Кемерове с задержкой. Самолеты прибыли из Симферополя и Москвы.

Как сообщили в аэропорту имени Алексея Леонова, самолет авиакомпании S7, летевший из московского «Домодедово», прибыл в Кемерово с почти двухчасовой задержкой.

- Судно покинуло московский аэропорт позже обычно, задержка приземления связана именно с этим, - пояснили в справочной.

Второй задержанный рейс прибыл из Симферополя. Самолет прибыл около 9.00 вместо 8.10 по обычному расписанию.

Отметим, что на этой неделе кемеровский аэропорт не мог принять самолеты из-за густого тумана.

ИСТОЧНИК KP.RU