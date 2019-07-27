2019-07-27T06:49:07+03:00
Общество

Из-за рок-фестиваля кемеровский транспорт будет ездить по-другому

27 июля рядом с концертным городком проезд будет перекрыт
Екатерина БОРМОТОВА
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С 14.00 27 июля изменится схема движения по проспекту ОктябрьскомуС 14.00 27 июля изменится схема движения по проспекту ОктябрьскомуФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Кемерове 27 июля изменят схему движения общественного транспорта. Это связано с проведением музыкального фестиваля «Герои мирового рока».

Так, с 14.00 изменится движение пассажирского транспорта по проспекту Октябрьскому. Новая схема будет действовать до 2.00 28 июля.

Как пояснили в городской администрации, в это время на проспекте Октябрьском от улицы Терешковой до Центрального проезда движение транспорта будет осуществляться по следующей схеме:

- автобусные маршруты №124, 127, 170э, 182э, 197э, 1т, 8т, 16т, 28т, 35т, 111т, 127т: улица Терешковой - проспект Ленина - Пионерский бульвар - проспект Октябрьский - далее своими маршрутами в прямом и обратном направлениях,

- троллейбусные маршруты № 6,7: «Д.п. «Шалготарьян» - проспект Октябрьский - бульвар Строителей - проспект Ленина - улица Соборная - улица Красноармейская - далее своими маршрутами.

В обратном направлении: от конечных остановок по маршруту и далее - улица Красноармейская - улица Соборная - проспект Ленина - улица Волгоградская - проспект Октябрьский - «Д.п. «Шалготарьян».

Троллейбусный маршрут № 12: остановка «Железнодорожный вокзал» - проспект Ленина - улица Терешковой - разворот на проспект Химиков - улица Терешковой - проспект Шахтеров. В обратном направлении без изменения схемы движения.

С 14.00 27 июля въезд на разворотную площадку «Д.п. «Центральный» будет закрыт.

Напомним, что после фестиваля в Кемерове будет работать общественный транспорт, на котором можно будет добраться до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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