2019-08-05T12:00:45+03:00
Общество

«Самое красивое место в России»: популярная актриса высказалась о Кузбассе

Лукерья Ильяшенко снялась для шоу «Мама Russia»
Екатерина БОРМОТОВА
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Лукерья назвала Кузбасс самым красивым место в России Фото: lukerya / InstagramЛукерья назвала Кузбасс самым красивым место в России Фото: lukerya / Instagram
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Популярная российская актриса Лукерья Ильяшенко высказалась о Кузбассе. В угольном крае она побывала во время съемок экстремального шоу «Мама Russia».

«Усталые, покусанные комарами, грязные, но очень довольные пионеры вернулись домой и восприняли привычные блага цивилизации с невиданным доселе энтузиазмом. Вкушенный по прилету кофе-латте показался божественным нектаром, родная постель - оплотом комфорта, а глаза на веснушчатом лице в зеркале теперь горят жаждой новых открытий! Кузбасс - самое красивое место в России!», - написала Лукерья на своей странице в Instagram.

В Кузбассе прошли съемки шоу «Мама Russia» Фото: lukerya / Instagram

В Кузбассе прошли съемки шоу «Мама Russia» Фото: lukerya / Instagram

Актриса отметила, что все подробности ее путешествия по Кузбассу можно будет увидеть уже этой осенью на канале ТВ3.

Напомним, ранее Лукерья совершила погружение с аквалангом в одно из озер Темиртау и отправилась в пеший поход в тайгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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