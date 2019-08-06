В Кемерове закрыли проезд через перекресток Химиков - Комсомольский
В Кемерове с 6 августа закрыли проезд через перекресток проспектов Химиков и Комсомольского. Здесь строится кольцевая развязка.
В областном центре строят продолжение проспекта Химиков на участке от проспекта Комсомольского до автодороги в деревню Сухово. Его длина составит 650 метров.
Вписать продолжение магистрали в городскую улично-дорожную сеть планируют с помощью двух кольцевых развязок, которые появятся на пересечении с трассой на деревню Сухово и на перекрестке с проспектом Комсомольским.
Схема перекрытия движения в связи со строительством новой кольцевой развязки в Кемерове Автор: ЦОДД
Для возведения новой кольцевой развязки уже сегодня, 6 августа, на два месяца закрыли проезд через перекресток Химиков - Комсомольский.
Это повлечет за собой изменения в работе пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU