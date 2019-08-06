В Кемерове закрыли перекресток Химиков - Комсомольский: как будет ходить общественный транспорт

СЕГОДНЯ 05:36 2019-08-06T05:36:59+03:00

Схема движения общественного транспорта изменится на два месяца Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменения введены на два месяца

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В Кемерове с 6 августа закрыли проезд через перекресток проспектов Химиков и Комсомольского. В связи с этим изменится схема движения общественного транспорта.

В столице Кузбасса приступили к возведению третьей кольцевой развязки. Она расположится на пересечении проспектов Химиков и Комсомольского. Для ее строительства на данном участке закрыли проезд, что повлекло изменения в движении общественного транспорта.

Так, 6 августа с 6.00 изменился маршрут движения следующих автобусов:

- № 1, 3, 5т, 81, 81т, 83т, 203 в прямом и обратном направлениях: бульвар Строителей, ул. Марковцева, д.п. «Комсомольский»;

- № 77 в прямом и обратном направлениях: пр. Ленинградский, ул. Марковцева, д.п. «Комсомольский» и далее по маршруту до д. Сухово;

- № 16т, 21т при движении к д.п. «Комсомольский»: пр. Химиков, пр. Ленинградский, ул. Марковцева, д.п. «Комсомольский». В обратном направлении без изменения;

- № 23, 82т, 40т, 279э при движении к д.п. «Комсомольский» без изменения. В обратном направлении: д.п. «Комсомольский», ул. Марковцева, пр. Ленинградский и далее своими маршрутами;

- № 87, 89э, 89Аэ,126, 126т, 146 в прямом и обратном направлениях: пр. Ленинградский, ул. Марковцева, д.п. «Комсомольский».

Троллейбусный маршрут №2 в прямом и обратном направлениях: бульвар Строителей, ул. Марковцева, д.п. «Комсомольский».

ИСТОЧНИК KP.RU