СЕГОДНЯ 19:46 2019-08-10T19:46:06+03:00

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В Кузбассе снова произошло землетрясение. Эпицентр зафиксирован рядом с Прокопьевском.

Специалисты Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала заметили в Кузбассе очередное землетрясение. Оно произошло в субботу, 10 августа, в 08.01 утра по местному времени. Согласно полученным данным, магнитуда землетрясения составила 2,4, а интенсивность в эпицентре – 2,5 по оценке MSK 64. Эпицентр подземных толчком зафиксировали в координатах 54.07 северной широты и 87.15 восточной долготы.

Судя по оперативной карте, предоставленной экспертами, отголоски землетрясения дошли до Киселевска и Новокузнецка.

Для Кузбасса землетрясения не редкость, они носят не только природный, но техногенный характер. Ранее «Комсомольская правда – Кемерово» писала, что в конце июля в течение суток в регионе было зафиксировано сразу пять подземных толчков. Тогда в Алтае-Саянском филиале Геофизической службы РАН отметили, что сейсмичность носит техногенный характер и связана с проведением горных работ

ИСТОЧНИК KP.RU