2019-08-12T11:29:48+03:00
Общество

В Новокузнецке два дня будут проверять систему оповещения

Горожан просят не поддаваться панике
Екатерина БОРМОТОВА
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Сирены завоют в Новокузнецке 14-15 августаСирены завоют в Новокузнецке 14-15 августа
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В Новокузнецке два дня будут выть сирены. Горожан просят не поддаваться панике.

14 и 15 августа в южной столице Кузбасса будут проверять техническое состояние систем оповещения. Новокузнечан просят сохранять спокойствие, так как проверка носит плановый характер.

- В ходе проведения проверки будет производиться кратковременный запуск электросирен и рупорных громкоговорителей, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка.

Отметим, что прошлая проверка в Новокузнецке проходила в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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