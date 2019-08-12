В Новокузнецке два дня будут проверять систему оповещения

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-12T11:29:48+03:00

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В Новокузнецке два дня будут выть сирены. Горожан просят не поддаваться панике.

14 и 15 августа в южной столице Кузбасса будут проверять техническое состояние систем оповещения. Новокузнечан просят сохранять спокойствие, так как проверка носит плановый характер.

- В ходе проведения проверки будет производиться кратковременный запуск электросирен и рупорных громкоговорителей, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка.

Отметим, что прошлая проверка в Новокузнецке проходила в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU