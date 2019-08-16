2019-08-16T04:08:03+03:00
Происшествия

Новокузнечанин получил срок за ДТП с двумя погибшими

Также мужчина должен заплатить родственникам жертв аварии 1,2 миллиона рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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Страшное ДТП попало на камеры видеонаблюдения в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"Страшное ДТП попало на камеры видеонаблюдения в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецк"
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В Новокузнецке 26-летний местный житель получил срок за смертельное ДТП. Также мужчина должен выплатить родственникам двух жертв аварии 1,2 миллиона рублей.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в апреле этого года. На бульваре Строителей водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и на опору ЛЭП. В результате аварии двое 30-летних пассажиров скончались от полученных травм. Еще трое пассажиров не пострадали. Водителя доставили в больницу с травмами.

Страшное ДТП попало на камеры видеонаблюдения в Новокузнецке..Видео: cam.hutor.ru

Как выяснилось, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения – к тому же, он не имел права управлять автомобилем. В отношении новокузнечанина было возбуждено уголовное дело.

- Следствием установлено, что во время движения фигурант не учел дорожные и погодные условия, кроме того, он ехал со скоростью более 100 километров в час. При этом сам водитель и никто из пяти его пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Суд назначил фигуранту 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также в течение 2 лет и 8 месяцев осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, он обязан возместить потерпевшим причиненный моральный ущерб на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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