Сергей Цивилев поздравил экс-руководителей Кузбасса Михаила Кислюка и Амана Тулеева с Днем шахтера

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-22T11:07:57+03:00

Он пожелал адресатам крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности

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Сергей Цивилев поздравил предыдущих руководителей Кемеровской области с Днем шахтера. Он пожелал адресатам крепкого здоровья и неизменных успехов в дальнейшей деятельности.

В своем поздравлении губернатор Кузбасса отметил, что сегодня угледобывающая отрасль остается важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса России.

- Сегодня высокопрофессиональные коллективы кузбасских угольных предприятий своим самоотверженным трудом добывают столь необходимое топливо - горячий кузнецкий уголь, реализуют проекты, определяющие развитие нашего края на многие десятилетия вперед. Для угольной промышленности региона открываются новые горизонты. А это значит, что Кузбасс активно развивается и уверенно смотрит в будущее, - подчеркнул Цивилев.

Также глава Кузбасса передал поздравления руководителям и жителям угольных регионов России, работникам угольной отрасли.

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ИСТОЧНИК KP.RU