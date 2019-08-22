Сергей Цивилев поздравил экс-руководителей Кузбасса Михаила Кислюка и Амана Тулеева с Днем шахтера
Сергей Цивилев поздравил предыдущих руководителей Кемеровской области с Днем шахтера. Он пожелал адресатам крепкого здоровья и неизменных успехов в дальнейшей деятельности.
В своем поздравлении губернатор Кузбасса отметил, что сегодня угледобывающая отрасль остается важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса России.
- Сегодня высокопрофессиональные коллективы кузбасских угольных предприятий своим самоотверженным трудом добывают столь необходимое топливо - горячий кузнецкий уголь, реализуют проекты, определяющие развитие нашего края на многие десятилетия вперед. Для угольной промышленности региона открываются новые горизонты. А это значит, что Кузбасс активно развивается и уверенно смотрит в будущее, - подчеркнул Цивилев.
Также глава Кузбасса передал поздравления руководителям и жителям угольных регионов России, работникам угольной отрасли.
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Владимир Путин встретится с Сергеем Цивилевым накануне Дня шахтера
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ИСТОЧНИК KP.RU