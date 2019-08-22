2019-08-22T13:21:03+03:00
Происшествия

Стало известно, какая обстановка сейчас в кузбасском селе Подгорное

Ранее местные жители пытались устроить самосуд над цыганами
Екатерина БОРМОТОВА
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Сейчас обстановка в селе спокойнаяСейчас обстановка в селе спокойнаяФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В полиции Кузбасса рассказали, какая обстановка сейчас в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района. Ранее местные жители пытались устроить самосуд над цыганами, которые ранили в драке двух мужчин.

Эта история длится уже третий день. 20 августа сельчане подрались с цыганами, которые приставали к нескольким русским девушкам. В результате драке двое мужчин оказались в больнице - их ранили ножом.

На следующий день к дому большого цыганского семейства пришла толпа мужчин - жителей села, чтобы отомстить за пострадавших. Предотвратить самосуд смогли сотрудники СОБР, которые оперативно прибыли к дому цыган.

В четверг, 22 августа, полиция сообщила, что задержан подозреваемый, который нанес двум мужчинам ножевые ранения. Также стало известно, какая обстановка сейчас в кузбасском селе.

- Сегодня в сельском поселении подворный обход провели участковые уполномоченные полиции. Они побеседовали со всеми жителями. В течение всего дня граждан по личным вопросам принимает начальник службы участковых уполномоченных областного полицейского Главка. Обстановка в населенном пункте спокойная, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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