Сергей Цивилев предложил комплекс мер для развития угольной отрасли
Накануне Дня шахтера Владимир Путин встретился с главами угледобывающих регионов. На встрече выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который предложил ряд мер для развития угольной отрасли.
По словам Сергея Цивилева, Кузбассу нужно три вещи, чтобы быстро и эффективно развиваться дальше. Первое - долгосрочный тариф на перевозку по железной дороге.
- Мы бы очень все хотели тариф по схеме «инфляция минус», он даст возможность угольщикам - и от государства не берут, сами будут инвестировать - развивать угольную отрасль, - отметил Цивилев.
Второе, на что обратил внимание губернатор Кузбасса, - развитие Восточного полигона.
- В Восточном полигоне основное развитие. Это даст возможность развивать не только угольную отрасль, это даст возможность развивать и Сибирский, и Дальневосточный федеральные округа, - подчеркнул губернатор.
И третье направление - проблема ветхого и аварийного жилья, которую Цивилев попросил решить за три года.
ИСТОЧНИК KP.RU