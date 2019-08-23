Сергей Цивилев предложил комплекс мер для развития угольной отрасли

СЕГОДНЯ 03:15 2019-08-23T03:15:40+03:00

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Накануне Дня шахтера Владимир Путин встретился с главами угледобывающих регионов. На встрече выступил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который предложил ряд мер для развития угольной отрасли.

По словам Сергея Цивилева, Кузбассу нужно три вещи, чтобы быстро и эффективно развиваться дальше. Первое - долгосрочный тариф на перевозку по железной дороге.

- Мы бы очень все хотели тариф по схеме «инфляция минус», он даст возможность угольщикам - и от государства не берут, сами будут инвестировать - развивать угольную отрасль, - отметил Цивилев.

Второе, на что обратил внимание губернатор Кузбасса, - развитие Восточного полигона.

- В Восточном полигоне основное развитие. Это даст возможность развивать не только угольную отрасль, это даст возможность развивать и Сибирский, и Дальневосточный федеральные округа, - подчеркнул губернатор.

И третье направление - проблема ветхого и аварийного жилья, которую Цивилев попросил решить за три года.

ИСТОЧНИК KP.RU