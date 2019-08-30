2019-08-30T13:00:34+03:00
Общество

Осень начнется после оплаты: УК удивила кемеровчан объявлением на подъезде

Горожане уверены: при помощи объявлений УК пытается манипулировать ими
Екатерина РОМАНОВА
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Осень начнется после оплаты: УК удивила кемеровчан объявлением на подъезде. ФОТО: Игорь Л.Осень начнется после оплаты: УК удивила кемеровчан объявлением на подъезде. ФОТО: Игорь Л.
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Отопительный сезон – а вместе с ним, видимо, и осень – не наступят, пока кемеровчане не оплатят коммунальные услуги. По крайней мере, так считают представители одной из управляющих компаний города.

Наш читатель Игорь Л. давно наблюдает за оригинальными объявлениями, которые клеит на двери подъезда управляющая компания. В этот раз его удивили не только попытки манипулировать жильцами. Но и то, что, оказывается, в отдельном доме отопительный сезон – а вместе с ним, видимо, и осень – могут не начаться.

Горожане уверены: при помощи объявлений УК пытается манипулировать ими. ФОТО: Игорь Л.

Горожане уверены: при помощи объявлений УК пытается манипулировать ими. ФОТО: Игорь Л.

- Напоминаем вам, что начало отопительного сезона напрямую зависит от своевременного внесения оплаты коммунальных услуг всеми жителями дома, - гласит объявление, вывешенное на подъезде.

Мужчина уверен: такие объявления вызывают стресс у пожилых людей, которые в большинстве своем исправно оплачивают все счета. Поддавшись на грубую манипуляцию, они пойдут в кассу, а там – раз уж пришли – оплатят услуги, которые только будут оказывать. А вот на тех, кто не оплачивает услуги ЖКХ, угрозы перенести отопительный сезон не действуют никак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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