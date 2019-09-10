Владимир Путин снял главу кузбасского Следкома
Указом президента России Владимира Путина руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области Андрей Коновод освобожден от занимаемой должности. Теперь он займет аналогичный пост в Следственном комитете в республике Ингушетия.
Напомним, генерал-майор юстиции Андрей Коновод находился на должности руководителя Следственного комитета региона с октября 2017 года. Он сменил на посту Сергея Калинкина, обвиняемого по громкому уголовному делу о вымогательстве пакета акций разреза «Инской». Оно было возбуждено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны Сергей Калинкин, атакже старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор.
ИСТОЧНИК KP.RU