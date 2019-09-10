Владимир Путин снял главу кузбасского Следкома

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-10T17:08:20+03:00

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Указом президента России Владимира Путина руководитель Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области Андрей Коновод освобожден от занимаемой должности. Теперь он займет аналогичный пост в Следственном комитете в республике Ингушетия.

Напомним, генерал-майор юстиции Андрей Коновод находился на должности руководителя Следственного комитета региона с октября 2017 года. Он сменил на посту Сергея Калинкина, обвиняемого по громкому уголовному делу о вымогательстве пакета акций разреза «Инской». Оно было возбуждено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны Сергей Калинкин, атакже старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор.

ИСТОЧНИК KP.RU