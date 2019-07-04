Дело разреза «Инской»: Сергей Калинкин остается за решеткой

Очередное заседание суда по громкому делу об акциях разреза «Инской» состоялось в Кемерове. Показания давала нотариус, которая оформляла право на передачу документов. Также решался вопрос о содержании Сергея Калинкина под стражей.

В Центральном районном суде города Кемерово в среду, 3 июля, завершилось очередное заседание суда. На судье подсудимых – бывшие чиновники, бизнесмен и юрист. Все они обвиняются в вымогательстве акций разреза «Инской». На прошедшем заседании показания давала нотариус, которая оформляла право на передачу документов Антона Цыганкова. Сам Цыганков утверждал, что поставил свои подписи под давлением. Однако свидетель эту информацию опровергла.

Кроме того, на заседании решался вопрос о мере пресечения для экс-главы кузбасского следкома Сергея Калинкина. Как сообщает «Вести-Кузбасс», суд оставил меру пресечения без изменения: подозреваемый пробудет за решеткой до 15 октября.

Напомним, громкое уголовное дело было возбуждено еще в ноябре 2016 года. Тогда по подозрению в вымогательстве акций разреза «Инской» у предпринимателя Антона Цыганкова были задержаны экс-руководитель кузбасского управления СКР Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, бывший сотрудник ведомства Сергей Крюков, два бывших вице-губернатора Кузбасса Александр Данильченко и Алексей Иванов, областная чиновница Елена Троицкая, бизнесмен Александр Щукин и его юрист Геннадий Вернигор. Сейчас все они обвиняются в вымогательстве. Бывшим сотрудникам кузбасского следкома также инкриминируется превышение должностных полномочий, а Сергею Калинкину – получение от бизнесмена Щукина взяток в виде двух автомобилей BMW X5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело "Инской": адвокаты замов губернатора озвучили позицию защиты

Адвокаты обвиняемых в вымогательстве акций разреза «Инской» отстраненных заместителей губернатора озвучили позицию защиты по делу. По словам защитников, следствие не доказало сговор фигурантов и не обосновало стоимость акций. (подробности)

Обвиняемые по делу о вымогательстве акций кузбасского разреза «Инской» не признали своей вины

- Вину свою не признаю полностью по всем пунктам обвинения, и считаю, что состава преступления ни в моих действиях, ни в действиях коллег нет. А все правовые аргументы, представленные в доказательствах в уголовном деле, изложены в нашем ходатайстве по итогам ознакомления с делом, - пояснил свою позицию экс-замгубернатора Алексей Иванов. (подробности)

Фигурантам по делу о вымогательстве акций «Инского» разрешили ездить на велосипеде и видеться с родными

Так, бывший замгубернатора Алексей Иванов попросил увеличить длительность прогулок и возможно посещать свою мать. Женщина живет в Кедровке, и чтобы добраться к ней необходимо потратить порядка часа на дорогу и пересечь границу города Кемерово. Иванов ходатайствовал об увеличении грениц пребывания с города Кемерово ддо Кемеровского района. (подробности)

Свидетели дали показания против экс-главы кузбасского Следкома

Сотрудник автосалона, собственником которого являлся бизнесмен Александр Щукин, Денис Г., подтвердил, что в конце лета 2014 года в компанию поступил BMW X5, который был передан Сергею Калинкину. При этом заказ на автомобиль исходил от Щукина. (подробности)