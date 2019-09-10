Кузбасские священники проедут на байках
В среду, 11 сентября, в Новокузнецке пройдет мотопробег. Он приурочен к всероссийскому Дню трезвости. Его участниками станут инспекторы ГИБДД, Новокузнецкая епархия, местный центр здоровья и члены байкерского сообщества.
Начнется мероприятие в 14:00. Стартом для участников станет здание поликлиники № 1. Колонна проедет от внутренней парковки поликлиники до Спасо-Преображенского собора и далее по улице Запорожской.
По данным отдела ГИБДД по Кемеровской области, все участники акции будут раздавать водителям памятки о вреде алкоголя и жизненной необходимости трезвого поведения за рулем.
Напомним, в День трезвости во всех магазинах Кемеровской области будет запрещена продажа алкогольных напитков.
ИСТОЧНИК KP.RU