Арбитражный суд решит судьбу торгового центра «Радуга» в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:30 2019-09-11T09:30:13+03:00

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В Арбитражном суде Кемеровской области рассматривается иск к торговому центру «Радуга». Его хотят закрыть из-за выявленных нарушений пожарной безопасности.

Истцом в отношении компании, являющейся собственником ТЦ «Радуга», выступила администрация города Кемерово. Мэрия требует закрыть торговый центр до устранения всех нарушений.

Как уже ранее писала «Комсомольская правда – Кемерово», в суд с иском о запрете эксплуатации торгового центра «Радуга» мэрия города обратилась еще в 2018 году, власти потребовали устранить нарушения в течение месяца. 10 сентября состоялось очередное слушание по делу. В ходе заседания выяснилось, что руководство ТЦ «Радуга» предоставило документы, согласно которым нарушения устранены. В частности, эвакуационные выходы по ширине соответствуют нормативам, установленным законодательством, сообщают «Вести-Кузбасс».

Теперь будет проведена проверка с привлечением специалистов МЧС, которая покажет, соответствуют ли документы действительности. Следующее заседание суда назначено на 15 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU