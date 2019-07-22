Кемеровчане могут лишиться «Радуги»

Кемеровчане могут остаться без еще одного торгового центра. На этот раз угроза закрытия нависла над «Радугой». С иском о запрете эксплуатации ТЦ в арбитражный суд обратилась администрация города.

Городские власти Кемерова обратились в суд с иском о запрете эксплуатации торгового центра «Радуга» еще в 2018 году. В здании, которое занимает ТЦ, имеются многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Впрочем, речи о закрытии торгового центра не идет: администрация города требует, чтобы владельцы устранили все нарушения и привели здание в соответствии с требованиями пожарной безопасности Российской Федерации. Следующее судебное заседание назначено на 3 сентября 2019 года.

Напомним, 19 июля в Кемерове закрыли торговый центр «Я» - также из-за нарушений требований пожарной безопасности. Это был уже третий крупный торговый центр в городе, который закрыли по одной и той же причине. Так, в апреле прошлого года закрыли «Аврору», которая до сих пор не устранила все найденные нарушения. Также сейчас закрытой остается «Лапландия».

Массовые проверки торговых центров и прочих мест массового скопления людей начались в 2018 году после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Тогда из-за многочисленных нарушений требований безопасности в здании начался пожар. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. Уголовные дела в отношении лиц, причастных к пожару в торговом центре, сейчас рассматриваются в суде.

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