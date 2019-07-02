Суд запретил обвиняемым по делу «Зимней вишни» свидания с родными

В Кемерове суд запретил обвиняемым по делу о пожаре в «Зимней вишне» свидания с родственниками. Это связано с нарушением фигурантами дисциплины в суде.

Заводский районный суд продолжает допрашивать потерпевших и свидетелей пожара 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня». Во вторник, 2 июля, суд постановил объединить уголовное дело, фигурантами которого являются Юлия Богданова, Георгий Соболев, Надежда Судденок, Игорь Полозиненко, Александр Никитин, Сергей Антюшин и Сергей Генин, с делом в отношении руководителя тушения пожара Андрея Бурсина.

После этого прокуроры зачитали окончательное обвинение, предъявленное восьмерым фигурантам. Выступая в суде, свою вину лишь частично признала Надежда Судденок.

В конце заседания председательствующий обратил внимание на то, что обвиняемые и их родственники нарушают дисциплину в зале судебного заседания – общаются друг с другом.

- На прошлом заседании предупредил, однако никаких выводов не последовало. В ближайшие три месяца разрешения на свидания родственникам давать не стану, поскольку это приводит к нарушениям дисциплины в судебном заседании и негативному воздействию на вас, - сказал председательствующий.

Помимо свиданий, судья запретил обвиняемым телефонные переговоры с родственниками.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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