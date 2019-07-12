Названа точная дата открытия кемеровской «Лапландии»

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-12T13:10:54+03:00

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В пятницу, 12 июля, Арбитражный суд Кемеровской области прекратил производство по делу о закрытии торгового центра «Лапландия».

На очередном заседании по делу «Лапландии» суд объявил о прекращении производства по делу о закрытии торгового центра. Согласно законодательству, решение вступает в законную силу через 30 дней. А это, в свою очередь, означает, что 12 августа 2019 года ТЦ «Лапландия» должен вновь распахнуть свои двери для посетителей.

Напомним, 9 июля должно состояться очередное заседание по делу о закрытии «Лапландии». Сам же торговый центр закрыли 22 апреля 2019 года по решению суда. Иск о закрытии подавала администрация города, указывая на то, что в здании находиться опасно: эксперты выявили здесь 22 нарушения. Для того чтобы посетители и продавцы могли безопасно находиться в нем, необходимо привести здание в состояние, соответствующее проектной документации.

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Жалобу о закрытии кемеровской «Лапландии» рассмотрят в Томске

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Эксперты обнаружили 22 нарушения в кемеровском ТЦ «Лапландия»

- По предварительной информации, в отчете обозначены 22 замечания, и их устранение теперь зависит от усилий собственника, который должен развернуть работы и завершить их, - сообщил глава Кемерова Илья Середюк. - Окончательная дата открытия торгового центра зависит от решения суда. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU