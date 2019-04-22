Представитель кемеровской «Лапландии» прокомментировал закрытие ТЦ

Заместитель директора «Лапландии» по безопасности Александр Быков прокомментировал закрытие торгового центра. Он уверен, что никаких нарушений в здании нет.

- После пожара в «Зимней вишне» в сентябре у нас была проведена строительная экспертиза. Они нас не закрыли. Но вдруг ни с того ни с сего администрация на основании этого осмотра подала на нас в суд. Сейчас ТЦ закрывают для проведения строительной экспертизы на основании постановления суда. Чтобы проводить экспертизу, необходимо вскрывать потолки, все отрывать и смотреть. При этом, конечно, люди ходить здесь не могут, - прокомментировал Александр Быков. - Этот торговый центр открылся 30 лет назад. Здание стоит. Я вам говорю, пройдет экспертизу в последний раз, и больше не будет этих разговоров, что «Лапландия» разваливается, что все плохо.

Представитель «Лапландии» заверил арендаторов, что их имущество останется под охраной. По его словам, на каждом этаже будет по два охранника, вывоз имущества будет осуществляться только по пропускам с записью на камеру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/704582" frameborder="0"></iframe> Собрание предприниателей ТРЦ "Лапландия"..20 апреля 2019Кирилл ЧАЩИН

Как отметил Быков, вся последняя информация будет на сайте торгового центра. Там же можно будет задавать интересующие вопросы.

Сотни предпринимателей остались без доходов

Напомним, что на прошлой неделе Арбитражный суд Кемеровской области решил закрыть ТРЦ на неопределенный срок. Сейчас на рассмотрении суда находится иск мэрии Кемерова к владельцу здания, в котором администрация просит закрыть ТЦ из-за незаконной перепланировки. В настоящее время по судебному разбирательству назначена экспертиза.

В 14.00 в понедельник, 22 апреля, 70 судебных приставов пришли в «Лапландию», чтобы ее опечатать. Многие предприниматели, узнав об этом, поспешили вынести свой товар.