Закрытие кемеровской «Лапландии»: руководство не предупредило арендаторов о приостановке работы

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-22T12:59:12+03:00

Изменить размер текста: A A

20 апреля предприниматели, арендующие торговые площади в «Лапландия», были поставлены перед фактом: торговый центр закрывается. Примечательно, что еще утром этого дня им сообщили, что ТЦ работает в штатном режиме.

Около двух часов дня в ТРЦ «Лапландия» пришли судебные приставы. Они заходили в каждую торговую точку и сообщали о том, что по решению суда нужно покинуть здание. Работа ТРЦ приостанавливается на неопределенный срок. Однако еще утром руководство торгового центра заверяло, что работа продолжается в обычном режиме.

- По суду «Лапландию» закрыли, но мы еще работаем, - рассказала еще до прихода приставов продавец бутика итальянской обуви. - Нас никто не предупреждал. Сегодня, кстати, скидка 25 процентов на новую коллекцию.

Еще одна работница центра уточнила, что работать можно будет до 25 апреля. Правда, источник этой информации назвать не смогла. Обе женщины спокойно вели торговлю, пока в здание не вошли 70 судебных приставов. Приставы информировали о закрытии ТЦ и просили продавцов и покупателей покинуть здание.

- Нет, заранее нас не предупреждали. Но я сама несколько раз звонила помощнику судьи с вопросом, когда нас закроют. Потом обращалась в администрацию «Лапландии». Там заверили, что делают все, чтобы мы остались работать, - рассказала предприниматель Ирина. - Тем не менее весь товар у меня уже упакован, только витрина рабочая осталась.

По словам женщины, многие ее коллеги уже внесли арендную плату за май. Сама же Ирина предпочла собрать товар, оставив рабочей только витрину. А еще - подсчитала, во сколько ей станет вынужденный простой и вывоз торгового оборудования. Сумма внушительная: порядка 100 тысяч рублей до конца апреля.

Напомним, ТРЦ «Лапландия» закрыт по решению суда 22 апреля на неопределенный срок. Трансляцию закрытия можно посмотреть в группе «Комсомольской правды-Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, суд постановил закрыть «Лапландию» ради безопасности посетителей торгового центра и людей, которые здесь работают. Как оказалось, проект реконструкции ТЦ, выполненный в 2008 году, и реальные конфигурации помещений здания несколько отличаются друг от друга. При этом акционерное общество «АКМ-Фарма» с заявлением на проведение реконструкции после 15 февраля 2018 года не обращалось. Так как нарушения планировки могут представлять угрозу безопасности кемеровчан, власти города обратились в Арбитражный суд с требованием закрыть торговый центр, пока не будут устранены нарушения. 22 апреля судебные приставы прибыли в ТРЦ, чтобы проследить за исполнением решения суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Лапландия» открыла свои двери досрочно

Двери крупнейшего торгового центра Кемерова открылись 17 марта в 15.30. К этому времени у входа собралось уже приличное количество народа: собственники предупредили своих арендаторов об открытии за пару часов, а те разослали эсэмэски своим покупателям. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU